Il problema segnalato da un residente: "Specchio stradale spostato in via Polacchi, pericolo per gli automobilisti"

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema relativo a uno degli specchi stradali in via Polacchi:

"Buon giorno abito in via Luigi Polacchi. Volevo segnalarvi che da tempo lo specchio posto sul lato destro direzione Francavilla all’incrocio con via san Pio da Pietralcina e stato spostato da qualche buon tempone incosciente con grossi pericoli di incidenti per chi si immette su via Polacchi. Grazie"