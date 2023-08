Sosta selvaggia ai colli, la denuncia di un cittadino [FOTO]

Sosta selvaggia ai colli, "anche in pieno incrocio": la denuncia viene da un nostro lettore che ha documentato, con alcune foto scattate dalla propria macchina, il problema dei parcheggi incontrollati in Largo Madonna dei 7 Dolori e dintorni. Si lasciano i veicoli dappertutto, persino sugli spartitraffico. Eppure in Comune non sembrano interessarsi del problema. L'uomo chiede che chi di dovere intervenga per porre fine a tali gesti di maleducazione che danneggiano anche gli altri e, pertanto, denuncia questo pessimo modo di fare, messo in atto da alcuni automobilisti indisciplinati e menefreghisti.

In particolare, il cittadino sollecita una maggiore presenza delle forze dell'ordine, a partire dagli agenti di polizia locale, invitandoli a multare chi lascia la sua macchina in sosta vietata. Insomma, tolleranza zero al fine di scoraggiare tali riprovevoli abitudini e l'intenzione di mostrare pubblicamente queste immagini quanto meno “a scopo educativo”, denunciando dei gesti di inciviltà che hanno inevitabilmente ricadute negative anche sui residenti della zona.