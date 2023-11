Siringhe e fazzoletti sporchi di sangue davanti all'istituto Aterno-Manthonè

Siringhe e fazzoletti sporchi di sangue. Uno spettacolo senza dubbio indecoroso, e a pochi passi da una scuola superiore. Alcune mamme hanno fotografato ciò che è attualmente possibile vedere in via Tiburtina, e più precisamente sotto i portici dell'istituto tecnico commerciale Aterno-Manthonè. Le cittadine ci fanno sapere che i vigili urbani, interpellati in merito, hanno risposto che gli istituti scolastici sono di competenza della Provincia di Pescara.

Eppure, secondo quanto riferito alle donne da una pattuglia di polizia, in quell'area questo degrado sarebbe da tempo, purtroppo, una triste consuetudine. Lo conferma a IlPescara.it anche un ex studente dell'Iis Volta: "Lì è cosi da almeno 20 anni. Davanti alla nostra scuola, di siringhe ne trovavi come minimo 20. La zona di cui parlate è sempre stata in queste tristi condizioni".

Intanto il problema persiste: "La direzione scolastica - aggiungono le mamme - non risponde alle mail di denuncia che da mesi inviamo per spiegare ciò a cui assistiamo ogni giorno sia all'entrata sia all'uscita. Anche il sindaco Carlo Masci è stato informato, ma quella zona sembra essere terra di nessuno". Si chiede dunque, a chi di dovere, una rapida soluzione di tale annosa questione.