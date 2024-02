La rabbia di un cittadIno: "Deiezioni canine attorno alla scuola primaria "Gescal" di via di Valle San Mauro" [FOTO]

Gallery



Un nostro lettore ci ha scritto, inviando anche alcune foto, in merito a una situazione denunciata attorno e davanti alla scuola in via Valle di San Mauro:

"Nella scuola primaria frequentata da bambini dai 6 ai 10 anni con difficoltà si riescono a gestire i bambini per a causa delle numrose deiezione canine all'ingresso e all'uscita. Gli escrementi sono ovunque, sul corridoio d'ingresso scuola dove i bambini aspettano in fila la campanella, lungo il viale e persino sul muretto di fianco l'ingresso scuola. Le segnalazioni fatte non hanno portato a nessun risultato e mentre il Comune di Pescara ed Ambiente Spa discutono su chi sia di competenza quella zona, la sporcizia dilaga. Siamo davanti una scuola, risultano assenti interventi di pulizia come è assente anche un controllo sui proprietari dei cani per il rispetto delle regole. Genitori e bambini sperano in una soluzione del problema."