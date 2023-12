Rimossi i rifiuti in via Polacchi [FOTO]

Via Luigi Polacchi · San Silvestro

Dopo le ripetute denunce dei cittadini, rilanciate da IlPescara.it, la società Ambiente Spa è intervenuta in via Polacchi, nel quartiere San Silvestro, dove era stata segnalata la presenza di rifiuti ingombranti abbandonati vicino ai bidoni della raccolta differenziata. Immondizia che ciclicamente, nonostante le operazioni di sgombero, veniva lasciata nella zona, per l'ovvio disappunto dei residenti.

Tuttavia il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, evidenzia che "anche lì abbiamo passaggi frequenti e pianificati, e dunque interveniamo periodicamente per cercare di mantenere sempre pulita quell'area". L'impegno della Ambiente Spa in favore della collettività è indubbio, ma a volte diventa davvero molto difficile combattere contro la cafonaggine di quegli individui che buttano di tutto per terra nel menefreghismo più totale, mancando di rispetto agli altri.