Una poltrona e tante scatole di cartone in viale Marconi: "Senza parole" [FOTO]

Una poltrona, tante scatole di cartone e, per "completare", anche qualche sacchetto dell'immondizia. Tutto lasciato, rigorosamente, all'esterno dei cassonetti. Accade in viale Marconi, e non è certamente un bello spettacolo. La segnalazione proviene da un cittadino, che si limita a esclamare: "Sono senza parole". Alcuni sconosciuti hanno abbandonato i rifiuti sul marciapiede, occupandolo completamente, tanto che si fa quasi fatica a passare.

Una situazione intollerabile, sintomo di inciviltà, che si chiede a chi di dovere di risolvere il prima possibile, magari anche con l'installazione di fototrappole. L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per terra, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

Tra l'altro, per quanto riguarda la poltrona, bisogna ricordare che la stessa Ambiente mette a disposizione un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti, proprio per evitare queste spiacevoli situazioni. Purtroppo i "trogloditi", come li ha definiti già diverso tempo fa il sindaco di Pescara, Carlo Masci, continuano imperterriti a non curarsi del bene comune. Questo comportamento viene ovviamente stigmatizzato anche dal presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli.