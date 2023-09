Allarme rifiuti in via Orazio: "Qui ogni giorno vengono a scaricare finestre, sedie e cartoni"

Un nostro lettore ci ha scritto per denunciare una situazione divenuta ormai insostenibile in via Orazio. Queste le sue parole: "É da giugno che faccio segnalazioni all'Ambiente Spa in quanto quasi quotidianamente vengono qui a scaricare sul marciapiede finestre, sedie e cartoni di ogni genere. Tutto questo accade di fronte al civico 152, all'incrocio con la piazza della stazione di Porta Nuova".

Sono stati informati del problema anche gli agenti della polizia municipale, con relativa richiesta di installazione di telecamera o fototrappola, ma finora nulla sembra essersi mosso. In passato ci è giunta anche un'altra segnalazione relativa sempre a via Orazio, riguardante la posizione dei cassonetti dei rifiuti. Senza contare che nelle scorse settimane Giancarlo Odoardi di Rifiuti Zero aveva sottolineato che "in via Orazio la stazione di raccolta è un po’ marginale, per cui facilmente si “delinque”, in questo caso conferendo un mazzo di lampade al neon nel cassonetto del vetro".

C'è stato anche chi aveva scattato varie fotografie per testimoniare "il continuo conferimento indiscriminato di rifiuti di qualsiasi tipo, a tutte le ore del giorno e della notte". Lo sversamento di rifiuti in questi cassonetti, come anche in quelli che si trovano nella vicina via Misticoni, "sta causando disagi ai residenti della zona - spiega il cittadino - che a volte sono impossibilitati al conferimento della propria spazzatura, essendo i cassonetti stracolmi a causa del pattume proveniente da altre zone, soprattutto da quelle in cui è già operativa la differenziata".