Rifiuti per terra e fuori dai cestini: "Degrado in pieno centro, al limite della zona pedonale"

Un cestino preso come bidone per la raccolta della spazzatura. E tutto questo "al limite della zona pedonale in pieno centro", come fa notare una nostra lettrice. Siamo all'incrocio tra via Giuseppe Mazzini e via Michelangelo Forti, e lo spettacolo che si presenta agli occhi dei passanti "non è di certo un bel biglietto da visita", evidenzia sconsolata la donna.

Come si vede dalla fotografia, scattata di notte, il cestino, adibito (come noto) alla raccolta di piccoli rifiuti, è stato invece scambiato per un cassonetto, di quelli che solitamente servono alla raccolta dell'immondizia domestica. Il risultato è che, sia al suo interno sia sparsi tutti intorno, ci sono numerosi sacchetti che contengono prevalentemente bottiglie ma anche scarti alimentari. Non aiuta poi il fatto che il suddetto cestino tocchi praticamente per terra, favorendo ulteriormente un'idea di degrado.

"I soliti maleducati! Vergognatevi!", conclude la cittadina. Il sindaco Carlo Masci ha già ingaggiato da tempo una battaglia contro di loro, definendoli "trogloditi" perché se ne fregano del rispetto delle regole (e degli altri), conferendo la spazzatura in luoghi inadeguati o in maniera sbagliata. Purtroppo, a quanto pare, sembriamo essere ancora lontani dal raggiungimento di un minimo livello di civiltà.