Rifiuti ammassati in via Lazio a Montesilvano sotto al palazzo sgomberato [FOTO]

Rifiuti ammassati sotto al palazzo, di proprietà del Comune di Pescara, che si trova in via Lazio a Montesilvano.

A segnalare la situazione di degrado è una persona che vive nella zona e che ogni giorno si trova davanti questo spettacolo indecoroso.

«Abito in via Lazio a Montesilvano», scrive chi ci ha contattato, «dietro casa mia c’è il famoso palazzone sgomberato lo scorso anno. Purtroppo gente incivile ha invaso di rifiuti, mobili vecchi, porte e finestre proprio l’esterno di quel palazzo. Tutto ciò è li dall'inizio di luglio. Sono state inviate Pec, mail, esposti al Comune, alla Asl e ai vigili, ma è ancora tutto li. Abbiamo dato il nome del responsabile con tanto di prove. Niente si muove: aiuto! Il Comune di Pescara non fa nulla perché dice che è loro responsabilità solo l’interno del palazzo e non il perimetro, il Comune di Montesilvano dice che non è loro competenza perché è il Comune di Pescara a doversene occupare. Risultato? Viviamo nel degrado per colpa di un zozzone».