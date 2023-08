Buste di spazzatura lasciate sul marciapiede, degrado in via del Circuito [FOTO]

Degrado in via del Circuito, con i rifiuti che vengono abbandonati sul marciapiede come se niente fosse all’altezza del numero civico 410, anziché essere conferiti nei cassonetti. La denuncia viene da un nostro lettore che già in passato ha segnalato la presenza di "persone maleducate che lasciano le buste della spazzatura dove capita. Questa volta è toccato vicino al civico 410. Speriamo che chi di dovere intervenga per porre fine, una volta per tutte, a tale pratica".

L'impegno della società Ambiente Spa per tenere pulita la città è innegabile, ma diventa poi molto difficile combattere contro la maleducazione dimostrata da quelle persone che lasciano il pattume per strada, senza ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale. Il sindaco Carlo Masci ha più volte condannato simili comportamenti, parlando chiaramente di "cittadini trogloditi", e noi non possiamo che condividere tale presa di posizione.

"È una cosa veramente vergognosa passare lì e trovare la spazzatura buttata a terra", conclude il cittadino. "Ci vorrebbe anche un po' di senso civico, dato che ci sono animali che potrebbero andare lì, a manipolare nell'immondizia, per cercare cibo. Si porrebbe, quindi, anche un serio problema sanitario".