Una montagna di rifiuti gettata in un terreno privato in via Sacco, divelta anche la recinzione [FOTO]

Dunque qualcuno ha ben pensato di liberarsi di materassi, mobili e altri rifiuti gettandoli all'interno di una proprietà privata provocando anche un danno con la recinzione che è stata divelta. Questo aggiunge il cittadino: «È un continuo, tutti i giorni io e Ambiente stessa abbiamo provveduto a segnalare al Comune dove è avvenuto un sopralluogo per installare delle telecamere ma a oggi ancora nulla, è un vero schifo quello che accade con tutti questi rifiuti abbandonati».

Una montagna di rifiuti nel proprio giardino di casa in via Sacco a Pescara. È quella che si è ritrovata al risveglio nella mattinata di lunedì 6 novembre un residente che ci segnala quanto accaduto allegando diverse foto.

