Ancora rifiuti abbandonati sulla pista ciclabile del lungofiume, la segnalazione di un cittadino

Ancora cumuli di rifiuti sulla pista ciclabile all'altezza del ponte di Villa Fabio a Pescara.

A segnalare nuovamente questa situazione di degrado è un residente che frequenta la zona e che lamenta come non si riesca a risolvere la situazione.

«Non fanno in tempo a ripulire che dopo pochi giorni lo spettacolo indecoroso si ripresenta», sottolinea il cittadino, «la speranza è che al più presto vengano installate telecamere in modo da risalire e punire persone incivili che continuamente fanno quello che vogliono incuranti dei divieti. Abbiamo un bellissimo lungofiume ma purtroppo per sporcizia degrado e tossicodipendenti che si bucano a tutte le ore del giorno incuranti di chi passa rende la zona inagibile per paura».