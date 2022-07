Rifiuti e siringhe dei tossicodipendenti, degrado nel parcheggio di lato al pala Giovanni Paolo II in via San Marco [FOTO]

Via San Marco · San Donato

Via San Marco · San Donato

È una situazione di degrado che durerebbe da molto tempo quella che segnala un nostro lettore nel parcheggio di lato al pala Giovanni Paolo II in via San Marco a Pescara.

Nell'area riservata alla sosta dei veicoli «vanno a drogarsi e ubriacarsi» riferisce il cittadino.

«Si possono vedere siringhe, bottiglie, lattine e altra immondizia varia che nessuno si degna di raccogliere», dice il residente della zona con tanto di foto allegate, «questo perché per l'operatore ecologico di turno risulta scomodo scendere dal mezzo e pulire. Essendo un parcheggio pubblico, avere dei tossici che si drogano sotto casa è pericoloso per tutti, soprattutto per donne e bambini».