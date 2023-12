I rifiuti della raccolta differenziata "volano" e si spargono per terra: accade in via d'Avalos [FOTO]

Un cittadino di Porta Nuova ci segnala che questa mattina ha trovato davanti alla propria casa "lo scempio testimoniato dalle foto", con i rifiuti che, anche a causa del vento di queste ultime ore, erano volati un po' dappertutto, spargendosi sulla strada. Siamo in un condominio di via d'Avalos, al numero civico 115. "La raccolta differenziata della carta nelle buste produce purtroppo danni", afferma l'uomo. "Mi domando: ccome e chi pulirà, visto che la carta possiamo buttarla solo il venerdì? E, se non puliamo, che cosa succederà ai tombini? Perché hanno scelto di togliere i bidoni per la carta? Come dobbiamo fare?".

Intanto il presidente di Ambiente spa, Riccardo Chiavaroli, spiega sui social che "vento e maltempo sono elementi naturali. L’inciviltà di alcuni cittadini no. Ma per entrambe le situazioni cerchiamo di intervenire presto e bene. Grazie agli operatori di Ambiente spa", che sono intervenuti in varie zone della città, come ad esempio Colle Marino. "Un po’ è stata colpa del vento e un po’ degli zozzoni", aggiunge Chiavaroli parlando con IlPescara.it.