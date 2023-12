Maleducazione nel parco Falcone e Borsellino: "Bicchiere lasciato per terra, eppure il cestino è lì accanto"

Un nostro lettore ci segnala un esempio di maleducazione nel parco Falcone e Borsellino: "Passeggiando all'interno di quest'area verde - racconta - non ho potuto fare a meno di notare il degrado misto a maleducazione e il poco rispetto. Dalla foto volevo far notare la distanza del cestino con il bicchiere di carta lasciato per terra intenzionalmente. Nel suddetto parco sono presenti numerevoli cestini che vengono sempre vuotati dal personale addetto. A volte ci si lamenta con l'attuale amministrazione per la gestione del verde pubblico, ma dobbiamo essere anche noi a fare la nostra parte".

L'impegno della società Ambiente spa per tenere pulita la città è innegabile, anche nei suoi quartieri più periferici, ma diventa poi molto difficile combattere contro l'inciviltà e lo scarso rispetto civico dimostrati da quelle persone che abbandonano i rifiuti all'aria aperta, senza alcun ritegno, e anzi nel menefreghismo più totale.

L'assessore comunale ai parchi, Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it commenta così: "Purtroppo non riusciamo a far capire che quegli spazi sono di tutti. Noi puliamo ogni giorno, ma contro la maleducazione diffusa purtroppo non è facile. Stiamo lavorando per risolvere anche questo. Poi chi sbaglia paga e non potrà lamentarsi".