Ancora abbandono di rifiuti a Fontanelle, un cittadino: "Nessuno interviene nonostante le segnalazioni"

Via Caduti per Servizio · Fontanelle

Ancora rifiuti scaricati abusivamente in via Caduti per Servizio, a Fontanelle. Pochi giorni fa era stato segnalato il problema da un cittadino con alcune foto che mostravano rifiuti di ogni genere conferiti senza autorizzazione vicino i bidoni della spazzatura. Ora sui social un cittadino ha pubblicato una foto che mostra un furgone dal quale vengono scaricati dei rifiuti:

"Arrivano e scaricano di tutto qui, più che Fontanelle sembra ormai Fosso Grande. Che tristezza nessuno fa niente nonostante le telecamere". La situazione è stata segnalata da tempo dai residenti della zona.