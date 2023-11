Raccolta indifferenziata in via Sacco [FOTO]

Via Sacco · Rancitelli

Quotidianamente in via Sacco, all'altezza della chiesa dei Santi Angeli Custodi, vi è un cumulo di rifiuti "lasciati probabilmente da alcune famiglie di incivili che abitano in zona. La cosa scandalosa è che nessuno prenda provvedimenti e cominci a sanzionare questi comportamenti. Se cercate con Google Maps, a conferma, troverete immagini simili".

Lo sottolinea un nostro lettore, chiedendo a chi di dovere di intervenire per porre fine a questa pratica incivile nonché irrispettosa degli altri cittadini.