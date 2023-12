Via Anton Ludovico Antinori, 6 · Portanuova

Via Anton Ludovico Antinori, 6 · Portanuova

Un cittadino residente in via Anton Ludovico Antinori ci informa che "lo scorso venerdì doveva essere effettuata la raccolta della carta, ma ad oggi nessuno si è visto e i pacchi sono ancora in bella vista lungo la strada".

L'uomo dunque lamenta un disservizio e auspica che in futuro i turni della differenziata vengano rispettati con maggior precisione e puntualità.