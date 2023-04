"Poca acqua nella zona di Colle Pineta", la denuncia di un residente

Un cittadino di Colle Pineta ci scrive per segnalare che "ormai da un paio di settimane, già dalla prime luci dell'alba c'è poca acqua che esce dai nostri rubinetti, ed è quasi assente per poi refluire in tarda serata. Tanti sono stati i solleciti alla società idrica, ma senza nessuna spiegazione consona. Questo problema sta interessando molti residenti della zona di strada Colle Pineta, via della Bonifica e via Lago Isoletta".

L'uomo evidenzia che "stiamo riscontrando difficoltà soprattutto con i nostri bambini e anziani. Capisco l'idea di ridurre l'acqua probabilmente per l'uso scorretto da parte di alcuni, considerando l'arrivo della stagione estiva, ad oggi non ancora alle porte. Ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono persone nelle nostre case che hanno bisogne di cure, e qui parliamo di un bene primario, l'acqua, per il quale, nonostante le tante difficoltà odierne, ci impegniamo a pagare regolarmente fatture e tasse".

Il vice sindaco Gianni Santilli, interpellato da IlPescara.it, fa sapere che "avevo già provveduto a sollecitare l'Aca e pensavo che il disservizio fosse stato risolto. Lunedì farò un nuovo sollecito".