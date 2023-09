La denuncia di un cittadino: "La zona di piazza Santa Caterina è abbandonata al degrado e alla sporcizia"

Gallery



















Un nostro lettore che vive all'estero ma torna spesso a Pescara, dove ha trascorso le ultime 7 settimane, ha deciso di denunciare "per pura esasperazione" una situazione di "sporcizia costante (peraltro più volte evidenziata agli addetti) che registro ormai da mesi in piazza Martiri Pennesi e dintorni, cioè da quando abito in questa zona". Il tutto aggravato "dalla mancanza di piogge e dalla calura estiva che hanno reso l'area anche maleodorante".

L'uomo ha scattato alcune foto "in momenti diversi", documentando tutto: "Leggo spesso i vari e vacui proclami dell'amministrazione sulla pulizia della città e sulle azioni contro il degrado e, per questo, invito tutti a farsi un giro nella zona segnalata e indicare se è tollerabile una tale sporcizia e la mancanza assoluta di rispetto delle più elementari regole di differenziazione dei rifiuti, senza che nessuno muova un dito per far cambiare le cose".

E così "un'enorme quantità di spazzatura" viene conferita nei contenitori che si trovano in piazza Santa Caterina (alle spalle, appunto, di piazza Martiri Pennesi) e che sono "ormai ridotti in uno stato pietoso. Aggiungo soltanto, e finisco qui, che ho avuto oggettive difficoltà a far capire, ai vari ospiti ricevuti quest'estate, come fosse possibile una tale situazione", conclude sconsolato il cittadino.