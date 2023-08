Un lettore: "Pescaresi i più multati d'Abruzzo? Per forza, basta guardare come si parcheggia in giro per la città"

Gallery













Un nostro lettore, riallacciandosi all'articolo sui pescaresi che sono i più multati d'Abruzzo, sottolinea quanto segue: "Il dato che avete pubblicato è oggettivo e mette in evidenza una realtà di Pescara: la nostra città sta soffrendo tantissimo di questa modalità gestionale che sta peggiorando di fatto la qualità della vita. Potrebbe essere anche un dato indicatore di un presidio efficace del territorio ma purtroppo ogni cittadino vive una realtà quotidiana fatta di violazioni al codice della strada sulle quali nessuno interviene in modo adeguato: parcheggi selvaggi, monopattini con 2 o 3 persone in mano a bimbetti, motorini lasciati sul marciapiede, utilizzo improprio di tagliandi che certificano l'invalidità per parcheggiare gratis...".

Secondo l'uomo, "tutto questo sembra non esistere per questa amministrazione, che non accetta segnalazioni di buon senso dal cittadino e anzi preferisce multarlo con il T Red per aver messo una ruota per 1 centimetro sulla striscia bianca. Gli agenti di polizia locale devono vigilare sulle strade e non starsene rinchiusi negli uffici a fare i verbali: questo sarebbe il bene di Pescara".

Tra i malcostumi citati dal cittadino ci sono i parcheggi al centro della strada nella zona dello stadio Adriatico ("qui nessuno interviene") e un monopattino abbandonato nei pressi del cimitero di San Silvestro. Dall’ultima analisi condotta da Facile.it e Assicurazione.it emerge che i conducenti pescaresi hanno totalizzato 6,3 milioni di euro in materia di sanzioni. A Pescara, nel 2022, la spesa pro capite per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata di 69 euro.