Mercato di via Bastioni, un lettore: "Non ancora realizzato lo scivolo di fronte al parcheggio per invalidi"

Un nostro lettore evidenzia che, "ad un mese dalla prima segnalazione su IlPescara, di fronte al mercato di via dei Bastioni non è stato ancora fatto lo scivolo per i disabili che usano la carrozzina e, di conseguenza, lo stesso disabile, una volta parcheggiata la propria auto, deve fare un giro lungo per poter entrare nel mercato".

Ben due scivoli, infatti, sono già presenti ma si trovano lateralmente al marciapiede, mentre il cittadino vorrebbe che ne venisse realizzato uno proprio davanti al parcheggio per agevolare gli spostamenti in uscita delle persone con difficoltà di deambulazione.

"Il marciapiede manca dello scivolo di fronte", aveva denunciato a luglio l'uomo. "Una carrozzella come fa a transitare? Dovrebbe fare un giro lungo per poter entrare nel mercato".

La consigliera comunale Zaira Zamparelli, da noi interpellata, fa sapere che solleciterà gli uffici preposti per capire se sia possibile accontentare questa richiesta, ribadendo però che al momento nei dintorni ci sono già, a poca distanza, due scivoli, visto che tra l'altro la zona è stata recentemente oggetto di interventi di riqualificazione. Per il lettore, tuttavia, "lo scivolo doveva e dovrebbe essere fatto nel marciapiede dove si trova la zona a strisce dei due posti per disabili, e non ai lati".