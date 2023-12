Parcheggio per disabili occupato dai cassonetti: accade in via Roma [FOTO]

Un nostro lettore denuncia una situazione che sta creando disagio in via Roma, all'angolo con via Fiume, per via della "presenza, da diverse settimane, di cassonetti dell'immondizia nel posto riservato al parcheggio per disabili. Nonostante due segnalazioni fatte ai vigili urbani che si trovavano in zona, i bidoni si trovano ancora lì".

E aggiunge: "È chiaro che, come si vede dall'immagine, non è possibile utilizzare il posto in questione, anche perché, pur volendo parcheggiare davanti ai cassonetti, si impedirebbe il ritiro degli stessi da parte dei mezzi della società Ambiente spa. A questo punto viene da chiedersi se, nonostante la presenza del cartello per disabili, il posto auto in questione sia stato convertito in area riservata ai cassonetti".

Il presidente di Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, contattato da IlPescara.it fa sapere che verificherà domani stesso in ufficio. Tuttavia, non essendoci più per terra le strisce gialle, potrebbe trattarsi di un ex parcheggio dedicato ai disabili e, di conseguenza, il cartello potrebbe essere vecchio e non più valido. Nei giorni scorsi altri cittadini avevano lamentato problematiche simili in via Campania, a pochi metri dall'incrocio con via Fabrizi, e sul lungomare Colombo (Pescara sud).