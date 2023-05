Paura su un pullman in arrivo da Roma: qualcosa colpisce con violenza il parabrezza, la testimonianza [FOTO]

Un rumore fortissimo e tanta paura per i passeggeri di un pullman che tornava da Roma verso Pescara per proseguire poi fino al vastese. All'improvviso come si può vedere dalle fotografie arrivate alla nostra redazione, il parabrezza del secondo piano del mezzo si è rotto presumibilmente perché qualcosa lo ha colpito. Cosa però non è al momento dato saperlo e chi ci racconta la disavventura vissuta vorrebbe capire cosa sia successo, dato che a quanto pare qualcuno sarebbe rimasto anche ferito.

Il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 20.30.

“All'improvviso – racconta una passeggera - abbiamo sentito un rumore fortissimo perché il parabrezza del secondo piano del pullman è stato colpito da qualcosa. Non siamo riusciti a capire da cosa, un passeggero si è ferito leggermente ad una gamba a causa di qualche scheggia di vetro. Le persone sedute lì vicino sono state fatte spostare in un altra zona del pullman che è arrivato regolarmente ed in orario a Pescara”.

Secondo quanto riferito il fatto sarebbe avvenuto all'altezza di Torre de' Passeri, ma sul cosa si sia scagliato contro il mezzo al momento non si hanno notizie. Si può solo sperare nell'attesa di sapere qualcosa in più, che non si sia trattato di un gesto volontario, ma di una spiacevole casualità che fortunatamente anche forse per il fatto di aver colpito il piano superiore e certamente grazie al sangue freddo dell'autista, non ha portato a gravi conseguenze.