Paletto pericoloso in viale Marconi: "E se qualcuno ci finisce contro?" [FOTO]

Non finiscono le "bizzarrie" scovate dai cittadini in viale Marconi. Stavolta parliamo di un paletto "particolare", situato poco prima dell'incrocio con via Pepe. È stato installato, con tanto di viti a fissarlo nell'asfalto, per impedire agli automobilisti di urtare contro un paio di tubi scoperti che si trovano al lato della carreggiata, proprio sotto al marciapiede. Peccato però che le buone intenzioni con cui questo segnale stradale è stato posizionato si siano alla fine rivelate deleterie perché nascondono a loro volta un pericolo.

Proprio così. Se qualcuno non dovesse vedere questo improvviso ostacolo, ad esempio di notte quando la visibilità è minore, potrebbe finirci contro, facendosi male. In quel punto, ci fa notare un lettore, "la corsia è larga appena 2,60 metri, e per giunta in prossimità di questo restringimento lo spazio si riduce ulteriormente", perché il paletto in questione erode infatti alcuni centimetri. "La situazione è così da oltre 6 mesi", aggiunge l'uomo, precisando che "gli esercenti della zona sono ormai esasperati. Non ci resta che denunciare a voi questa problematica. Magari domani qualcuno arriva qui e sistema tutto".