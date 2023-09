Odoardi (Rifiuti Zero): "Corto circuito nei conferimenti in via Gran Sasso e via Orazio"

Giancarlo Odoardi, esponente di Rifiuti Zero, denuncia "due situazioni intercettate al volo, senza andarle a cercare, ovviamente, ma che testimoniano una cosa certa: la pessima cognizione di cosa vada conferito e dove. Il primo esempio è in via Gran Sasso: il contenitore dedicato alla raccolta delle pile, e non è la prima volta che mi capita, ha fatto una pessima fine, e tra l’altro è diventato a sua volta attrattore di altri conferimenti, anche questi non a norma".

Il secondo caso segnalato da Odoardi si trova invece "in via Orazio: la stazione di raccolta è un po’ marginale, per cui facilmente si “delinque”, in questo caso conferendo un mazzo di lampade al neon nel cassonetto del vetro. Sul decoro delle isole ecologiche per adesso non diciamo nulla. Sarebbe il caso che qualcuno promuovesse un robusto ripasso informativo su cosa si possa conferire, dove e quando", conclude l'esponente di Rifiuti Zero.