Niente acqua di notte nella zona di Fontanelle, la protesta di un cittadino

Un residente della zona di Fontanelle a Pescara segnala un disservizio che definisce “vergognoso” dell’Aca.

«Non tanto poiché limita in maniera importate un bene primario, l’acqua, ma soprattutto poiché i cittadini non sono avvisati», scrive il cittadino, «da molto tempo, dopo le 22, nella zona di Fontanelle, dai rubinetti non esce più acqua e tutto ciò fino alle 6 circa del mattino. Questo disservizio crea parecchi disagi ma la cosa che più fa arrabbiare è che nessuno dice nulla, nessun avviso! Purtroppo questo è un comportamento non nuovo a questa azienda. Al sottoscritto che spettava il bonus utenza, nonostante le numerose mail, anche via Pec, l’azienda ha risposto una sola volta imputando il problema all’Inps, cosa falsa poiché per le utenze di gas e luce il bonus è stato attivato. Non è nel mio stile esternare cose del genere nel web ma situazioni del genere fanno davvero arrabbiare».

Questo fa sapere il direttore dell'Aca, Lorenzo Livello: «La distribuzione dal serbatoio fontanelle viene parzializzata, non chiusa, dalle ore 24 alle ore 4, quindi l’orario non corrisponde ma comunque non abbiamo mai ricevuto segnalazioni al numero verde né tantomeno via mail perché altrimenti avremmo provveduto in merito. Le parzializzazioni notturne sono in atto su tutto il territorio per ridurre le perdite ma sempre garantendo i requisiti del servizio. Comunque per il momento eliminiamo la parzializzazione».