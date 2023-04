Niente acqua a Colle Pineta: "Siamo nel pieno disservizio, privati di un bene primario"

Un lettore ci scrive per segnalare che "ad oggi, nonostante i tanti solleciti da parte della vostra redazione e di noi cittadini alla società idrica e all'amministrazione comunale, non c'è stata alcuna positiva risoluzione per il problema della scarsa fuoriuscita d'acqua dai nostri rubinetti durante la giornata. L'unica risposta che ci siamo sentiti dare dal sindaco è stata quella di provvedere a mettere l'autoclave nelle nostre case, quando la questione non riguarda la singola abitazione ma parte della sua città. La sua è stata una replica assurda, amara e scontata".

In realtà, precisa il residente, "il poco flusso di acqua non ci permetterebbe neanche di ricaricare i serbatoi. Siamo in piena difficoltà per noi e per le nostre famiglie. E questo problema sta interessando via della Bonfica, Colle Pineta, San Silvestro e zone limitrofe. Aggiungo che la quasi assenza di acqua dai nostri rubinetti non ci permette neanche di avere il "riscaldamento dell'acqua sanitaria". Il Domune ci aveva garantito che, dopo le festività pasquali, il gratuito e grave disservizio si sarebbe risolto. Ma invece nulla, anzi, ora l'acqua torna a refluire non in tarda serata ma quasi in piena notte. Pensiamo, a questo punto, di fare un esposto vero e proprio".