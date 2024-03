Protesta per le multe alle auto di chi va a porta e riprende i figli nella scuola di Colle Pineta

Multe alle automobili di chi va a riprendere i figli nella scuola Colle Pineta dell'istituto comprensivo Pescara 7.

In orario di apertura e chiusura della scuola strada Colle Pineta viene vietato il traffico per consentire l'ingresso e l'uscita in sicurezza degli alunni.

Nei dintorni mancano i parcheggi e come segnala un genitore verrebbero elevate contravvenzioni a chi lascia la vettura fuori posto il tempo di andare a riprendere i figli.

«Volevo porvi un problema», scrive un nostro lettore, «noi genitori andiamo a portare e a riprendere i nostri figli ed è caos totale non essendoci parcheggi. I vigili fanno le multe a un genitore che si alza la mattina per portare il figlio a scuola va a lavorare lo va a riprende sta sempre con il terrore di prendere una multa ci vorrebbe tolleranza in questi casi ma purtroppo si pensa a fare cassa non c’è nemmeno il servizio scuolabus che almeno si risolverebbe il problema».