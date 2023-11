Senza cassonetti spunta una mini discarica sotto a un cestino per i rifiuti

Una mini discarica di rifiuti sotto a un cestino per i rifiuti nella zona della marina sud di Pescara.

Dopo la rimozione dei cassonetti stradali per l'avvio della raccolta differenziata porta a porta capita anche che qualcuno decida di lasciare i sacchi dell'immondizia in questo modo.

Laconico il commento di un cittadino che segnala questa situazione: «Hanno tolto i cassonetti.. e ora discariche improvvisate! Come da foto».