Rifiuti in strada, materasso abbandonato in via Trieste

Continuano le segnalazioni da parte dei cittadini che mostrano come in diverse zone di Pescara ci siano rifiuti abbandonati da parte di incivili.

È bene ricordare che i rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratis direttamente nelle Ricicleria di Ambiente spa in via Fiora.

Oppure si può telefonare ad Ambiente spa per il conferimento in una serata e orario prestabilito di fianco ai cassonetti sotto casa.

A partire da venerdì 11 settembre, l’accesso in Ricicleria può avvenire solo ed esclusivamente previa prenotazione al numero dedicato: 3460985303. Il servizio di prenotazione è attivo da venerdì 4 settembre. È possibile prenotare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.