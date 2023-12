Lungomare Colombo, bidoni della spazzatura nella piazzola di parcheggio riservata ai disabili [FOTO]

Alcuni residenti della zona del lungomare Cristoforo Colombo ci hanno segnalato la presenza di bidoni della spazzatura nella piazzola di parcheggio gialla riservata ai disabili, "con il risultato che da mesi, ormai, i disabili aventi diritto al parcheggio sono costretti a lasciare l'auto sulle strisce pedonali del lungomare. La pessima situazione é documentata da alcune fotografie che vi inviamo. Da parte nostra la presenza dei bidoni della spazzatura è stata segnalata nell'apposita sezione di Ambiente spa più di 14 giorni fa ma senza ricevere nè risposta nè, ovviamente, successo".

Inoltre, dicono i cittadini, "nell'adiacente strada interna, chiusa con un cancello, resta da settimane in bella vista, a fare sporcizia, una pila di materassi vecchi". Si notano, infine, rami ammassati sul marciapiede, dall'altro lato della strada, nonché una serie di sacchi dell'immondizia lasciati accanto ai cestini.

Il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, interpellato da IlPescara.it fa sapere che "l’occupazione del parcheggio non dipende da Ambiente spa perché i bidoni sono in uso dell’attività, mentre i materassi si trovano in un'area privata, nella quale pertanto non possiamo accedere. Per quanto riguarda, invece, le potature, preciso che non sono rifiuti prodotti da Ambiente, ma che provvediamo comunque a rimuovere dopo aver garantito il servizio ordinario contrattualizzato con il Comune".