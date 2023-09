La denuncia di un automobilista: "A Loreto la rotatoria sulla statale 151 ancora senza illuminazione a quasi un anno dall'apertura"

A quasi un anno dall'apertura la rotatoria che si trova nel territorio comunale di Loreto Aprutino, lungo la statale 151, è ancora senza illuminazione. A segnalarlo un nostro lettore, residente nella zona che evidenzia come l'illuminazione sia totalmente assente, se non per la presenza di un cartello lampeggiante:

"Nel mese di ottobre 2022 avevo segnalato la pericolosità di questa nuova rotatoria, fra l'altro particolarmente complessa, in quanto mancava completamente l'illuminazione pubblica. A quasi un anno di distanza, potremmo dire che paradossalmente oltre al danno abbiamo la beffa: è stato posizionato un cartello lampeggiante con luce arancione che in realtà è sufficiente solo per segnalare la presenza della rotatoria ma senza illuminare minimamente la carreggiata. Troviamo però una serie di pali dell'ìlluminazione pubblica completamente spenti, che evidentemente non sono mai stati collaudati. Nella foto allegata faccio presente che le uniche luci visibili solo quelle della mia auto"

La rotatoria, lo ricordiamo, si trova nel tratto della statale 151 che conduce al paese, fra contrada Sablanico e contrada Collefreddo ed è un tratto molto trafficato sia di giorno che di notte in quanto la strada conduce verso Penne o verso il centro di Loreto. Il residente conclude:

"Ora voglio dire, è così complicato e costoso attivare quei lampioni? Se non si potevano accendere perchè li hanno installati? Oltretutto così quella rotatoria è molto pericolosa di notte. Basta una piccola distrazione o una persona che non conosce quel tratto di strada per causare un potenziale incidente".