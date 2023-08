La protesta di un cittadino: "La locomotiva a vapore dell'area di risulta è in totale abbandono"

Un cittadino ci segnala la situazione che ha riscontrato "sulla locomotiva a vapore, monumento in pieno centro cittadino, dove è stato divelto il cancelletto della recinzione e, come se non bastasse, anche il cancelletto di entrata della locomotiva è stato danneggiato. Inoltre all'interno si vedono un materasso e altra spazzatura... forse è diventata un ricovero per senza tetto? Perché viene trascurata in questo modo invece di essere valorizzata con delle luci e/o ambientazioni? Ora è simbolo di degrado totale e versa in uno stato di totale abbandono".

Da anni si susseguono denunce relative allo stato di trascuratezza in cui versa la locomotiva vicino all'area di risulta. Ad esempio già nel 2016 un nostro lettore aveva denunciato come questa struttura venisse "usata come wc e dormitorio". Eppure nel tempo gli interventi di restyling non sono mancati, come avvenuto ad esempio nel 2020, quando l'assessore Mascia aveva annunciato:

"Abbiamo voluto restituire dignità alla bella locomotiva che congiunge idealmente la nuova e la vecchia stazione di Pescara. Abbiamo ascoltato il Dopolavoro ferroviario e abbiamo pulito l'area, eliminato le buche e predisposto una segnaletica che impedisce alle auto di parcheggiare. Con l'occasione abbiamo sistemato anche gli utili stalli per le moto".

La zona situata tutta intorno alla locomotiva dell'ex stazione ferroviaria era stata completamente bonificata e aggiustata, ma evidentemente, a distanza di tre anni, tutto sembra essere tornato come prima. Urge pertanto un nuovo intervento da parte di chi di dovere.