Lavori a rilento in via Mezzanotte, la lamentela dei cittadini: il cantiere sarà riaperto a breve [FOTO]

«Volevo segnalarvi il disagio che ormai subiamo da mesi in via Mezzanotte a Pescara, sono stati avviati a inizio maggio i lavori per il rifacimento dei posti auto e ormai il cantiere è nel più completo abbandono».

Questo quanto scrive un nostro lettore riguardo ai lavori in corso in via Mezzanotte.

Il residente aggiunge: «La ditta ha chiuso le recinzioni prima della settimana di Ferragosto e a oggi non si è fatto vedere più nessuno. Ma sopratutto il pericolo per pedoni e disabili in quanto sono stati eliminati tutti i passaggi pedonali. Decine e decine di parcheggi completati ma mai aperti al pubblico. Un cantiere all’abbandono da settimane. Alcuni residenti per disperazione stanno rimuovendo le recinzioni autonomamente».

A rassicurare i cittadini ci pensa Massimo Pastore, presidente della commissione comunale Lavori Pubblici: «Il 10 agosto la ditta si è fermata per le ferie. Ha riaperto i parcheggi che poteva riaprire, quelli chiusi non li può riaprire perché la strada è dissestata e va prima rifatto il manto stradale. Comunque il 28 agosto ricominciano, un mesetto e dovrebbero completare tutto.