Pista ciclabile via Falcone e Borsellino, una lettrice: "Che fine farà la colonnina per la ricarica delle auto elettriche?"

Una nostra lettrice interviene a proposito dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Falcone e Borsellino, ponendosi una domanda: "Che fine farà la colonnina elettrica per la ricarica delle macchine, così come le aiuole presenti? Rimarranno al loro posto o no?". Interpellato da IlPescara.it, il sindaco Carlo Masci rassicura la donna e ci fa sapere quanto segue: "La colonnina sarà posizionata altrove, concordando la nuova posizione con Enel, mentre le aiuole resteranno lì dove sono". Anche l'assessore ai lavori pubblici, Luigi Albore Mascia, conferma che "la colonnina andrà spostata, dobbiamo sentire Enel per le modalità. Le aiuole, invece, non verranno toccate".

Ricordiamo che da tempo la strada è oggetto di importanti interventi di riqualificazione. Lo scorso maggio, ad esempio, è stata scarificata: "Via Falcone e Borsellino - spiega ancora Masci - è un'arteria importante della città che da tanti anni presentava molte criticità sull'asfalto. In ogni post in cui mostravo nuovi asfalti sulle strade, c'erano sempre sollecitazioni a intervenire anche qui. Ho sempre detto che l'avremmo asfaltata presto. E così è stato". Numerosi cittadini, infatti, negli ultimi mesi avevano segnalato la precarietà e la pericolosità del manto stradale, dove avvallamenti e buche la facevano da padrone.