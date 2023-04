La denuncia di un lettore: "Nella giornata della Terra lampioni accesi anche di giorno sul molo nord, la solita sciatteria delle istituzioni"

Un nostro lettore ci ha scritto per evidenziare il paradosso a cui ha assistito il 22 aprile scorso. Durante la giornata mondiale della Terra, infatti, quando si sensibilizzano i cittadini e le istituzioni al risparmio energetico, in pieno giorno i lampioni del molo nord erano accesi:

Buon pomeriggio, ieri 22 aprile giornata della Terra, attorno alle ore 17:00 sul molo nord ho trovato accesi i lampioni. Erano accesi anche alle 8:00 del mattino, ma non credo per festeggiare la nostra amata Terra, perché erano accesi anche il 21 e sono accesi anche il 23.

"È la solita sciatteria istituzionale, non so se responsabilità del Comune, della Provincia, della Regione oppure di una qualche autorità portuale. Tenere accesi i lampioni in pieno giorno è un crimine, bisognerebbe spiegarlo al responsabile del servizio. Chissà se quel signore o signora (eufemismo) si permette lo stesso spreco a casa sua. Di certo non voglio che lo faccia con (anche) i miei soldi (per tacer dell'ambiente). Un interruttore con sensore di luminosità costa poche decine di euro."