Incuria nel rione pineta, la denuncia di un cittadino: "Qui è tutto nel più totale abbandono"

Gallery























Il cittadino Antonio Taraborrelli denuncia a IlPescara.it uno stato di incuria nel rione pineta, con "aiuole abbandonate da 20 anni, verde incolto e non manutenuto in viale Luisa d'Annunzio, insieme a tante altre problematiche che testimoniano solo un grande degrado. Io sono nato qui nel 1949, sono un pinetino doc e fino agli anni '80 questo quartiere era una meraviglia. Ora invece strade come via Michetti e via Tosti, come d'altronde tutto il rione storico, versano nel più totale abbandono". Addirittura in un'aiuola è stato persino buttato un vecchio televisore.

Taraborrelli fa poi una considerazione più ampia: "La pineta è una zona di pregio anche perché contiene degli autentici gioielli di ville Liberty, credo che sia veramente la zona più bella di Pescara per queste sue caratteristiche storiche. Non solo: se si va a vedere l'elenco dello stradario pinetino si notano tutte le eccellenze della pittura e della poesia abruzzese che, in questa maniera, vengono completamente offese. La memoria di queste persone non viene rispettata, a partire da Luisa d'Annunzio, la mamma del Vate, senza dimenticare poi Teofilo Patini, Francesco Paolo Tosti, Francesco Paolo Michetti, e ancora viale Figlia di Jorio e piazzale Le Laudi. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come mai non c'è rispetto per i nomi di queste grandi persone che hanno reso l'Abruzzo anche molto famoso. Insomma, è una questione anche di rispetto: vedere via Luisa d'Annunzio in quel modo così triste significa sputare in faccia al poeta e a sua madre".