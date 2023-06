La denuncia di un cittadino: "Auto sulla pista ciclopedonale del lungofiume sud, il Comune metta dei blocchi di cemento" [VIDEO]

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una corsia preferenziale che tale non è, almeno non per le automobili. Alla nostra redazione arriva la segnalazione di un cittadino che ha immortalato il passaggio di un'automobile sulla pista ciclopedonale del lungofiume sud e nello specifico nel tratto che si trova dietro il Don Orione, all'altezza del ponte Capacchietti. Un'area tra l'altro "appena ripulita dal Comune".

Non sarebbe la prima volta secondo quanto riferisce. "È capitato quasi tutte le volte che ci sono andato", spiega sottolineando come la fantasia a volte, e nel peggiore dei modi, riesca a superare la fantasia e che "a nulla serve mettere cartelli che fanno appello al senso di civiltà".

Visto che a quanto pare non funziona la semplice sensibilità nel comprendere che lì in macchina non si transita e che neanche gli appositi segnali sembra servano a scoraggiare certi comportamenti, allora l'uomo chiede direttamente al Comune di intervenire "mettendo semplicemente dei blocchi di marmo all'ingresso stradale che impediscano l'accesso delle auto". Il cittadino fa sapere di aver anche fatto notare ad alcuni degli automobilisti incontrati di essere in palese violazione ottenendo però non scuse, ma a quanto pare risposte poco gradevoli.