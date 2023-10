Impianto di irrigazione rotto vicino alla rotonda Paolucci: "È così da diversi mesi"

Un cittadino ci segnala che l’impianto di irrigazione vicino alla rotonda Paolucci "è rotto, con perdite d'acqua che vanno avanti da diversi mesi". Si chiede pertanto a chi di dovere un intervento il più rapido possibile per risolver il problema. L'acqua è una risorsa preziosa, e le perdite idriche in un impianto di irrigazione significano una maggiore richiesta di approvvigionamento rispetto a quanto effettivamente necessario, con tutto ciò che ne consegue in termini di spreco e aumento dei cost, poiché si paga sia per l'acqua che viene effettivamente utilizzata sia per quella che viene smarrita a causa delle perdite.

Ma tutto ciò può avere un impatto negativo anche sull'ambiente circostante, in quanto le aree eccessivamente irrigate possono portare a un ristagno d'acqua, alla formazione di pozze e all'incremento dell'umidità del suolo, con potenziali conseguenze per la vegetazione, il terreno e la fauna locale. Senza contare che tale situazione può causare il deterioramento dell'infrastruttura dell'impianto di irrigazione, come tubi, raccordi e valvole, che potrebbero richiedere riparazioni o sostituzioni costose.

Inoltre le perdite idriche possono influire negativamente sull'efficacia dell'irrigazione, dal momento che l'acqua potrebbe non raggiungere le piante in modo uniforme o essere distribuita in modo inappropriato. Ciò può compromettere la crescita e la salute delle colture. Il nostro lettore propone di ispezionare e manutenere regolarmente l'infrastruttura per individuare e riparare eventuali danni, ma anche monitorare attentamente l'impianto di irrigazione attraverso sistemi di controllo automatici o manuali al fine di rilevare tempestivamente eventuali perdite.