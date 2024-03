La segnalazione di una cittadina: "In via passo della Portella piccoli cestini scambiati per cassonetti dei rifiuti"

Una nostra lettrice ci ha segnalato un problema legato alla cattiva abitudine di alcuni cittadini di riempire i cestini piccoli dei rifiuti come fossero cassonetti della spazzatura, con sacchi abbandonati anche attorno al cestino:

"Immondizia gettata sotto il cassonetto dell'area verde in via passo della Portella. Come prima cosa c'è da condannare il gesto di colui/colei che l'ha gettato, davvero vergognoso. Seconda cosa si richiede pulizia dello spazio verde frequentato da bambini ed anziani in primis. Grazie"