I topi fuoriescono dalla buca: benvenuti in via del Circuito [FOTO]

Fuoriuscita di topi da una buca che si trova lungo via del Circuito, all'altezza del numero civico 410, più precisamente in un punto situato tra due attività commerciali e, pertanto, molto trafficato. La segnalazione viene da un nostro lettore, che aggiunge: "Speriamo che il Comune intervenga al più presto per sistemare questa buca, perché si tratta anche e soprattutto di un problema igienico-sanitario".

La questione solleva gravi preoccupazioni sia dal punto di vista della sicurezza stradale che da quello dell'igiene pubblica. La presenza di topi in un'area altamente trafficata costituisce, infatti, non solo un potenziale pericolo per i pedoni e gli automobilisti, ma anche una minaccia per la salute pubblica. È dunque doveroso che chi di dovere intervenga prontamente per chiudere o riparare la buca al fine di impedire l'accesso dei roditori all'esterno e risolvere così la situazione.