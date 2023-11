Fontanella pubblica non funzionante in via Vespucci [FOTO]

Una nostra lettrice ci segnala la presenza di "una fontanella pubblica che non ha mai funzionato. Sembra alquanto depressa". Accade in via Vespucci, a Porta Nuova, di fianco alla chiesa del Cuore Immacolato. Un vero peccato, se si considera che le fontanelle sono spesso cruciali per chi ha bisogno di accesso all'acqua potabile. Una fontanella non funzionante, di fatto, priva le persone di questa risorsa vitale. "Le fontanelle pubbliche fanno parte dei servizi pubblici offerti alla comunità", aggiunge un altro cittadino che abita nei pressi.

"Quando non funzionano, rappresentano un fallimento nei servizi offerti ai cittadini", conclude l'uomo. Inoltre questa fontanella, totalmente inattiva, influenza negativamente l'aspetto e l'immagine della zona, dando un'idea di trascuratezza, scarsa manutenzione e poca cura per l'ambiente circostante. Per queste ragioni è importante garantire che le fontanelle pubbliche siano funzionanti e manutenute regolarmente per fornire acqua pulita e sicura alla comunità, promuovendo così la salute pubblica e il benessere generale.