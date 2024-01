La fontanella dell'Aurum continua a non funzionare, scatta la protesta [FOTO]

La fontanella che si trova davanti all'Aurum, in via Luisa D'Annunzio, continua a non funzionare, e adesso è scattata la protesta dei residenti della pineta, guidata dall'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova Antonio Taraborrelli: "Si tratta di una fontanella storica - spiega Taraborrelli a IlPescara.it - che non eroga più acqua da diversi giorni. Tutto questo, senza che nel frattempo nessuno abbia provveduto a ripararla e a renderla nuovamente disponibile per gli atleti, i ciclisti e i normali cittadini che passeggiano o vanno verso il mare".

Già in passato le varie amministrazioni comunali, che si sono susseguite nel tempo, sono state accusate di aver lasciato a secco la fontanella, che per alcuni periodi è rimasta addirittura transennata o, comunque, in stato di abbandono. Eppure essa è da sempre un punto di incontro, meta dei pescaresi e dei turisti che soprattutto d'estate trovano un luogo dove fermarsi e dissetarsi con l'acqua freschissima proveniente direttamente dalla Majella, senza contare che rappresenta un modo per socializzare negli spazi pubblici ed era (o meglio, è) un pezzo della storia di Pescara.

In altri casi è capitato che la fontanella avesse un'evidente perdita di acqua, e qualcuno dei numerosi frequentatori della zona aveva segnalato all'Aca la problematica nella speranza che si potesse trovare una soluzione. Per quanto riguarda l'amministrazione attuale, nell'agosto 2019, a causa di alcuni valori non conformi riscontrati dalle analisi della Asl sull'acqua della fontanella, il sindaco Carlo Masci aveva disposto il divieto di utilizzo in quanto l'acqua non poteva essere considerata potabile per uso umano e per alimenti. Il divieto era stato poi rimosso appena si erano ripristinati i valori conformi ai limiti stabiliti dalla legge.