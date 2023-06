La denuncia di un residente: "Fogna a cielo aperto in via Lago di Borgiano" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala un disservizio in via Lago di Borgiano: "Questa - spiega - è la fognatura degli stabili Ater lungo la strada da quando sono andati via, per fine lavori, i demolitori dei palazzi. Varie le segnalazioni al servizio manutenzione, ma tutte senza esito. Speriamo che la pubblicazione di questa foto, che vi invio, sensibilizzi almeno il servizio igienico-sanitario".

Il residente riferisce che "in via Lago di Borgiano hanno demolito tre palazzi dell'Ater e ora, tra il civico 16 e il civico 20, emergono fognature a cielo aperto. A tutt'oggi, malgrado le ripetute segnalazioni, nulla è stato fatto per ovviare alle prossime conseguenze in vista dell'arrivo del caldo estivo. In Emilia-Romagna la colpa di un simile degrado è causato dal cattivo tempo. In via Lago di Borgiano, invece, la causa è da addebitare esclusivamente al menefreghismo di chi da oltre 40 anni riceve segnalazioni di ostruzioni di pozzetti fognari con fuoriuscita di liquami e interviene soltanto per la pulizia superficiale, senza però mai indagare sulle insufficienze delle condutture".