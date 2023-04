Divani scaricati in via Po, un lettore: "Adesso basta" [FOTO]

Un nostro lettore ci segnala che continua la maleducazione in via Po attraverso l'abbandono di rifiuti di ogni tipo: "Con la solita puntualità - scrive - sono tornati a scaricare divani e poltrone sul marciapiede. Questa volta un bell'assortimento multicolore, non c'è che dire!", aggiunge l'uomo con un pizzico di ironia.

Le segnalazioni si sussegono ormai regolarmente dallo scorso novembre, e a volte riguardano anche frigoriferi e materassi: "Lascia perplessi - fa notare il cittadino - la disinvoltura con cui questi soggetti, in pieno giorno e con tutta calma, scaricano un intero furgone di materiale come se fosse una cosa normale. Ma noi non molliamo e continueremo a documentare tali atti di vandalismo urbano fino a quando i nostri amministratori non adotteranno misure atte ad impedirli". Via Po, insomma, viene vista come una succursale della discarica di via Raiale.

Oltretutto l'occupazione del marciapiede costituisce un pericolo per i pedoni, costretti a spostarsi sulla carreggiata: "Fino a quando dovremo sopportare questi atti di inciviltà?", si chiede il lettore, invitando il Comune a installare una telecamera con fototrappola al fine di individuare questi "trogloditi". In via Po viene buttato un po' di tutto, e questo è "un metodo sistematico e professionale utilizzato da soggetti che effettuano il servizio (a pagamento) di ritiro mobilio vecchio dalle case delle persone e che poi, invece di conferire a discarica, se ne sbarazzano scaricandoli direttamente sui marciapiedi e a bordo strada".