Irrisolto il problema della discarica abusiva di Cappelle sul Tavo, tra i rifiuti anche l'amianto: "Sempre peggio" [VIDEO-FOTO]

Non solo il problema non è stato risolto, ma la situazione sarebbe anche peggiorata. A denunciarlo con foto e video è un nostro lettore che già alcuni mesi fa aveva segnalato il problema è che è tornato sul posto per controllare se qualche intervento fosse stato fatto. A quanto pare non è stato così.

Alle buste dei rifiuti che rispetto alle foto inviateci in passato sembrano essere decisamente di più, si vedono anche lastre di amianto e mobili gettati lungo la strada che costeggia il fiume Tavo, nella zona industriale. Una strada, aveva spiegato lo stesso cittadino, non asfaltata e che porta alla pista dei go kart.

A maggio 2023 aveva riferito di aver inviato una pec al Comune: “nessuna risposta, totale silenzio” aveva aggiunto. A nove mesi di distanza sembra quindi che nulla sia cambiato con l'auspicio che resta sempre lo stesso: rimuovere quella che è ormai una vera e propria discarica a cielo aperto.