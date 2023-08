Deiezioni umane in via Colle Marino: "Tutta colpa degli eventi al Telegrafo" [FOTO]

Deiezioni umane sulla strada, in prossimità delle case. È quanto segnala un nostro lettore, che ci ha scritto per "denunciare una situazione di degrado e un atto di inciviltà avvenuto di fronte alla mia abitazione in via Colle Marino 157. Richiedo un pronto intervento delle autorità competenti in quanto non è il primo caso del genere che si manifesta in concomitanza di eventi organizzati al Colle del Telegrafo", con gli escrementi che vengono abbandonati per terra, trasformando la zona in un bagno a cielo aperto.

L'uomo, come detto, attribuisce la colpa di questi spiacevoli fenomeni proprio agli eventi in corso al Colle del Telegrafo, che "ormai stanno diventando ordinari piuttosto che sporadici, e ciò fa scaturire disagi alla circolazione in prossimità del Colle, visto che le persone lasciano le automobili parcheggiate in strada intralciando il traffico. Poi, come se non bastasse, compiono pure questi atti osceni a discapito dei residenti della zona", che al mattino successivo si ritrovano le feci davanti alle proprie dimore.