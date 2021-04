Panni buttati a terra in via Fonte Romana, vicino all'ingresso del nuovo pronto soccorso [FOTO]

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che persiste ormai da diverso tempo in via Fonte Romana, proprio vicino all'ingresso del nuovo pronto soccorso.

Queste le parole del cittadino: "Avevo già denunciato questa vergogna all'inizio di marzo, ora siamo punto a capo: di nuovo panni buttati per terra, così come se niente fosse. Una volta c'erano le telecamere proprio davanti a quel punto per riprendere chi buttava le cose lì. Adesso, non so perché, le telecamere sono state tolte e nessuno fa nulla. Veramente vergognoso".