La protesta: "La stradina pedonale accanto al parco Montessori è abbandonata" [FOTO]

Un nostro lettore ci scrive per denunciare "lo stato di abbandono della stradina pedonale laterale al parco Montessori, a Porta Nuova, dove oltre alle piante incolte c'è anche dell'immondizia, con una puzza diffusa e la presenza di vari insetti". Si pone, insomma, un serio problema igienico-sanitario. L'erba alta, d'altronde, può creare problemi per diverse ragioni: ad esempio può diventare un rifugio per animali indesiderati, come serpenti, topi e zanzare, che possono rappresentare un pericolo per la salute umana. Inoltre può ostacolare la circolazione dell'aria e della luce solare, favorendo la crescita di muffe e funghi, che possono causare allergie e altri problemi respiratori.

Infine l'erba alta può rappresentare un rischio per la sicurezza, rendendo difficile la camminata, senza contare che dà un aspetto trascurato, creando un impatto visivo negativo. Circa un anno fa, più precisamente ad agosto 2022, gli operai del Comune avevano provveduto allo sfalcio dell'erba e, più in generale, alla pulizia delle varie zone del giardino pubblico ma, come detto, qui viene denunciato il degrado della piccola strada che si trova accanto alla struttura. Addirittura, abbandonato in un angolo, c'è quasi l'intero impianto del tubo di scappamento di un'automobile. È dunque necessario che quanto prima chi di dovere intervenga per ripristinare un minimo di decoro.